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الأربعاء، 25-01-2023 03:42 م

رسميا.. استبعاد سيدات برشلونة من كأس إسبانيا رغم الفوز 9-0 على أوساسونا!

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الوكيل الإخباري -  أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إقصاء فريق برشلونة من بطولة كأس إسبانيا لموسم 2022-2023، بسبب إشراك لاعبة غير مؤهلة.

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وتأهل برشلونة إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا بعد اكتساحه أوساسونا بنتيجة 9-0، حيث سجلت الوافدة الجديدة على الفريق الكتالوني جيسي فيريرا الهدف الرابع.


وقدم أوساسونا احتجاجا أمام لجنة المنافسة بزعم عدم أحقية اللاعبة جيسي فيريرا في المشاركة لحصولها على بطاقة حمراء مع فريقها السابق في النسخة الماضية من البطولة.


وأكد البيان الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجود خطأ إداري في ثمن نهائي مسابقة الكأس في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، حيث أشرك برشلونة جيسي فيريرا.


وبناء عليه تقرر طرد برشلونة من كأس إسبانيا بسبب إشراك لاعبة لا يحق لها ذلك، وقبول اعتراض أوساسونا الذي عبر إلى ربع النهائي.

وتم تغريم برشلونة أيضا 1001 يورو، ولدى النادي الكتالوني 10 أيام للاستئناف ضد الحكم.


ويمثل الحكم ضربة قاصمة لبرشلونة الذي كان يتطلع للفوز بكأس إسبانيا للموسم الرابع على التوالي.


وتم إقصاء أيضا سيدات نادي إشبيلية من المسابقة لإشراك الفريق لاعبة غير مؤهلة في مواجهة فياريال في الدور ثمن النهائي. 


وستكون المنافسة مفتوحة الآن على مصراعيها للفوز بكأس إسبانيا بعد خروج برشلونة وإشبيلية.

 

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