السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الامن العام يكشف سبب وفاة لبناني بعمان

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

السبت، 29-07-2023 09:36 ص

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

7202328153227240548352


الوكيل الإخباري -  أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اضافة اعلان


ونشر النادي السعودي عبر حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي.

 

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار).

ونقل مانشستر سيتي عن محرز قوله "أتيت إلى سيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم وقد حققت كل ذلك وأكثر".

 

وتابع أفضل لاعب في إنجلترا عام 2016 "أمضيت خمسة أعوام لا تنسى مع هذا النادي وعملت إلى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة والمدرب الأفضل في العالم".

وبات محرز ثالث صفقة للأهلي السعودي، بعد صفقتين من الدوري الإنجليزي هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشيلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وكان محرز، انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

 

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.

وخاض الجزائري 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وصنع 59.

 

دوليا، توج محرز بطلا لكأس الأمم الإفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.

 

 

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202329122034549575306

نجم مانشستر يونايتد يتجه صوب (الليغا)

720232912140306011686

بعد تعرض نجله لسكتة قلبية.. أول تعليق من ليبرون

7202329121126359027638

خسارة صقور الاردن من البرتغال

720232912832787614612 (1)

ماني ينضم إلى النصر السعودي

720232716644959091059

الوحدات يجدد الفوز على الفيصلي ويتوج بالسوبر

720232716644959091059

تشكيلة الوحدات امام الفيصلي

أخبار متعلقة
7202318143723224477620

خطوة أخيرة تفصل محرز عن أهلي جدة

720231894649145375128

لابورتا: أتمنى ضم نجم مانشستر سيتي الآن

7202317104034748403257

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

720231792336676267278

مفاجأة غير سارة للأهلي السعودي في مفاوضات رياض محرز

720231510514174809407 (1)

تحرك ثلاثي لتحقيق حلم برناردو سيلفا

7202311104725875431350

الكشف عن سر انهيار صفقة زياش والنصر