رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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ونشر النادي السعودي عبر حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار).



ونقل مانشستر سيتي عن محرز قوله "أتيت إلى سيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم وقد حققت كل ذلك وأكثر".

وتابع أفضل لاعب في إنجلترا عام 2016 "أمضيت خمسة أعوام لا تنسى مع هذا النادي وعملت إلى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة والمدرب الأفضل في العالم".



وبات محرز ثالث صفقة للأهلي السعودي، بعد صفقتين من الدوري الإنجليزي هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشيلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.



وكان محرز، انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.



وخاض الجزائري 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وصنع 59.

دوليا، توج محرز بطلا لكأس الأمم الإفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.



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