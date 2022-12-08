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الخميس، 08-12-2022 04:41 م

رسميا.. الاتحاد الإسباني يعلن عن خليفة إنريكي في تدريب "لا روخا" (صورة)

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الوكيل الإخباري - عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، مدربا لمنتخبه الأول، بعد ساعات من إقالة لويس إنريكي، الذي أخفق في قيادة "لا روخا" إلى ربع نهائي مونديال "قطر 2022"

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وقال الاتحاد الإسباني في بيان، اليوم الخميس، إن دي لا فوينتي "سيقدم الاثنين المقبل (لوسائل الإعلام) ويخوض بداية مشواره في مارس خلال تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا".


وعمل دي لا فوينتي (61 عاما) منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية لإسبانيا، وحمل ألوان أتلتيك بلباو، وإشبيلية، وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر.

 

 

وأخفقت إسبانيا، بطلة 2010، في بلوغ ربع نهائي مونديال قطر، بخسارتها المفاجئة الثلاثاء الماضي في الدور ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح 0-3.

وكان إنريكي (52 عاما)، تولى تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقاده لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

 

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