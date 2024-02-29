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الخميس، 29-02-2024 02:22 م

رسميا.. الانضباط تحدد عقوبة رونالدو

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الوكيل الإخباري -  قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الأربعاء، فرض عقوبة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بسبب الحركة "المشينة" التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وأشار الاتحاد السعودي، في بيان رسمي إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (1-57) من لائحة لجنة الانضباط.

وأضاف البيان أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية، التي يحق له المشاركة فيها مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي.

ويشمل قرار العقوبة أيضا إلزام رونالدو بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

وأكد البيان أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

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