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الأحد، 11-06-2023 04:43 م

رسميا.. الجزائري حسام عوار ينضم إلى روما

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الوكيل الإخباري - أعلن روما الإيطالي، رسميا، اليوم الأحد، التعاقد مع الجزائري حسام عوار، في صفقة انتقال حر، قادما من ليون الفرنسي.

وكتب روما عبر حسابه في موقع "تويتر" أن عوار انضم للفريق بعقد حتى يونيو 2028.

وأصبح لاعب الوسط الجزائري البالغ من العمر 24 عاما أول صفقات روما الصيفية.

وقال حسام عوار: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى روما، لأنه نادٍ رائع وله تاريخ عظيم، أعتقد أنه المشروع المناسب لي، مع فريق رائع ولاعبين متميزين وقاعدة جماهيرية فريدة".

وخاض حسام عوار 179 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل 30 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة وسيرتدي رقم 22 مع روما.

وبالمجمل لعب حسام عوار مع ليون 233 مباراة سجل فيها 41 هدفا وصنع 36، علما أنه لعب مباراة واحدة مع منتخب فرنسا الأول.

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