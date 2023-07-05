رسميا.. الحسين اربد يعلن تعاقده مع ديارا

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الحسين اربد، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع مدافع منتخب الأردن عبد الله نصيب الملقب ب"ديارا".



وسبق لكووورة، أن أكد في خبر سابق منذ عدة أسابيع أن نادي الحسين اربد، متفق منذ فترة طويلة مع ديارا ليمثله لمدة موسمين.



ويعتبر ديارا من المدافعين المميزين، حيث سبق له اللعب لفرق ذات راس الرمثا والوحدات، قبل أن يحترف في الاتحاد السكندري المصري.



وكان نادي الحسين اربد، قد تعاقد مع أبرز نجوم منتخب الأردن، حيث يطمح بالظفر بلقبي الدوري وكأس الاردن لأول مرة بمسيرته الكروية.

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