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الأربعاء، 25-01-2023 03:07 م

رسميا.. الزمالك يقيل مدربه فيريرا ويكشف هوية الطاقم البديل

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الثلاثاء، إقالة المدير الفني للفريق، البرتغالي جيسوالدو فيريرا بسبب سوء النتائج.

وكتب مرتضى منصور على حسابه في موقع "تويتر": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يعلن قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير.. توجيه الشكر للمدرب فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية".

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وتم تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا جديدا للزمالك، وحسين ياسر المحمدي ومحمد صبري، مدربين مساعدين، ومحمود فايز محلل أداء، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وجاءت هذه القرارات في أعقاب هزيمة الزمالك يوم الثلاثاء أمام غزل المحلة بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وهذه الهزيمة هي الثالثة للزمالك بالدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد حامل اللقب عند 26 نقطة في المركز الخامس.

 

 

 

 

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