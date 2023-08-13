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الأحد، 13-08-2023 02:00 م

رسميا .. الشيخ مستمر مع الفيصلي

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الوكيل الإخباري - اكد المدرب الوطني ونجم الفيصلي السابق حسونة الشيخ استمراره ضمن الكادر التدريبي الجديد للفيصلي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال تواجد الشيخ في منزل المهندس نضال الحديد رئيس النادي.

وانتهت مهمة الشيخ كمدير فني مؤقت للفيصلي بوصول المدرب التونسي غازي الغرايري الى الأردن.

وكان الشيخ تسلم منصب المدير الفني للفريق مؤقتا بعد استقالة جمال أبو عابد ، قبل ان يعلن الفيصلي عن التعاقد مع المدرب التونسي

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غازي الغرايري ليتولى مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم.

 

ملاعب 

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