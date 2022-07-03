رسميا : الظهور الأردني الأول بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



أعلن نادي الاتحاد عن انتقال لاعبته و مدافعة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم آية المجالي لفريق أولمبيا الروماني.





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وستكون المجالي أول لاعبة على مستوى الرجال والسيدات تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، ويأتي انتقالها لفريق أولمبيا بعد توقيعها للاتحاد بأيام قليلة ودون أن تمثله بأي مباراة رسمية .وكان النادي الروماني قد رحب بمدافعة منتخب النشميات وأندية كوناك التركي، أكاديمة النجوم اللبناني، الوحدات الإماراتي، عمان وشباب الأردن السابقة، حيث نشر فيديو ترحيبي مع موسيقى دوري أبطال أوروبا .





وفي حديث خاص لموقع ملاعب، عبرت المجالي عن سعادتها لإنجاز الصفقة والتوجه للدوري الروماني خصوصا وأنه يشهد تواجد فرق على مستويات عالية أوروبيا؛ كما أكدت على فخرها كونها ستقدم الظهور الأردني الأولى بدوري أبطال أوروبا، قبل أن توجه الشكر لنادي الاتحاد على التعاون معها وتسهيل اتمام الصفقة .

المصدر : ملاعب