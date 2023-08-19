رسميا .. الكشف عن اسم مدرب منتخب إيطاليا

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التوصل لاتفاق مع لوتشيانو سباليتي، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، خلفا لمواطنه بروبيرتو مانشيني.



وقدم روبرتو مانشيني استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب إيطاليا، ليضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في مأزق قبل 10 أشهر فقط من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانا رسميا قال فيه: "توصلنا إلى اتفاق مع سباليتي، وسيتولى المهمة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل".

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وأضاف: "سيتم التقديم الرسمي للمدرب على هامش الاجتماع المقرر عقده في الأيام الأولى من الشهر المقبل، في المركز الفني الفيدرالي".



ونقل البيان عن غابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قوله: "المنتخب الوطني كان بحاجة إلى مدرب رائع، وأنا سعيد للغاية بتلك الخطوة".



واختتم البيان: "سيكون لحماسه وخبراته الدور الأساسي في التحديات التي تنتظر منتخب إيطاليا خلال الأشهر المقبلة".

ويأمل منتخب إيطاليا في العودة إلى كأس العالم مرة أخرى، اعتبارا من نسخة عام 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد الغياب عن نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.



وقاد لوتشيانو سباليتي (64 عاما) فريق نابولي لتتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي (2022-2023)، وذلك لأول مرة خلال القرن الحالي، والثالث في تاريخه منذ أيام لاعب الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا.

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