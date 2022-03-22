رسميا : الوحدات والفيصلي في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتأهل قطبا الكرة الأردنية، الوحدات والفيصلي لنصف نهائي بطولة القدس والكرامة بشكل رسمي، رغم غيابهما عن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات .واستفاد الوحدات من تعادل شباب رفح وشباب الخليل بهدف لمثله، ليتصدر المجموعة الأولى بـ 3 نقاط، بانتظار مواجهة حسم الصدارة والتي ستجمعه بفريق شباب رفح ، حيث سيحتاج الوحدات للفوز أو التعادل لضمان صدارة المجموعة.بدوره سيحتاج شباب رفح للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين على الأكثر لضمان التأهل رفقة الوحدات .وضمن الفيصلي التأهل بعد خسارة الرمثا من جبل المكبر بهدف دون رد، ليتقاسم معه صدارة المجموعة الثانية بـ 3 نقاط لكل منهما، فيما ودع الرمثا المنافسات بشكل رسمي .ويحتاج الفيصلي للفوز أو التعادل لضمان المركز الأول على المجموعة، فيما ستمنح الخسارة صدارة المجموعة لجبل المكبر .