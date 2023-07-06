رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن تعيين مدرب جديد

الوكيل الإخباري - أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدرب الإسباني لويس أنريكي حتى عام 2025، خلفا لمدربه المقال الفرنسي كريستوف غالتييه.



ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع "تويتر" صورة للمدرب الجديد لويس إنريكي والقطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، وعلق عليه: " رسميا: لويس إنريكي مدربا جديدا للنادي حتى عام 2025".

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وأشرف لويس أنريكي (53 عاما) من قبل على تدريب المنتخب الإسباني، إضافة إلى كل من نادي روما الإيطالي، والثنائي الإسباني سلتا فيغو وبرشلونة.



وتوج نادي باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي "ليغ1"، تحت قيادة المدرب كريستوف غالتييه، ووصل إلى الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا، الذي خرج فيه على يد بايرن ميونخ الألماني.

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