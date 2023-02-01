رسميا.. باريس يستغني عن نافاس

الوكيل الإخباري - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، الاستغناء عن خدمات الكوستاريكي كيلور نافاس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأشار بي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى انتقال كيلور نافاس إلى فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.



أكد النادي الباريسي أن عقد الإعارة، لا يتضمن بندا لانتقال الحارس الكوستاريكي بشكل نهائي للنادي الإنجليزي.



وكان كيلور نافاس (36 عاما) انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2019 قادما من ريال مدريد الإسباني، وشارك في 108 مباريات، خرج خلالها بشباك نظيفة 50 مرة.



ورحل الحارس الكوستاريكي إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، لرفضه الجلوس احتياطيا لزميله الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، منذ بداية الموسم الجاري.



شارك كيلور نافاس في مباراتين فقط بكأس فرنسا، بينما لعب دوناروما 27 مباراة أساسيا، خلال الموسم الجاري.

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