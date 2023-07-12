رسميا.. باريس يستقطب برج بنفيكا مجانا

الوكيل الإخباري - أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، صفقته السادسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأشار بي إس جي في بيان رسمي إلى تعاقده مع لاعب الوسط شير ندور، نجم منتخب إيطاليا للشباب، قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر.



وقع ندور (18 عاما) على عقد مدته 5 مواسم مع بي إس جي، ينتهي في صيف 2028، وسيرتدي القميص رقم 27.



ولد شير ندور، ذو الأصول السنغالية، في 2004، بمدينة بريشيا، وتدرج بين ناشئي فريق المدينة بدءا من 2009 قبل أن ينتقل إلى أتالانتا في 2013 ومنه إلى بنفيكا في 2020، ليوقع معه أول عقد احترافي.



ويتسم ندور بإمكانيات فنية جيدة وقوة بدنية، حيث يبلغ طول قامته 190 سم.



وبات اللاعب الإيطالي الشاب سادس صفقات النادي الباريسي هذا الصيف بعد كل من ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو ومانويل أوجارت وكانج لي إن ولوكاس هرنانديز.





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