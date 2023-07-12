الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

مقابلات في التربية لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

وفاة و 10 اصابات بحادث سير مروع في عمان

دورة تدريبية عن إعادة تدوير النفايات المنزلية بالطفيلة

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

بلدية اربد: البدء بإعادة تأهيل شارع بلاط الشهداء خلال أيام

الأربعاء، 12-07-2023 04:52 م

رسميا.. باريس يستقطب برج بنفيكا مجانا

7202312162559501668260 (1)


الوكيل الإخباري -  أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، صفقته السادسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اضافة اعلان


وأشار بي إس جي في بيان رسمي إلى تعاقده مع لاعب الوسط شير ندور، نجم منتخب إيطاليا للشباب، قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر.

وقع ندور (18 عاما) على عقد مدته 5 مواسم مع بي إس جي، ينتهي في صيف 2028، وسيرتدي القميص رقم 27.

ولد شير ندور، ذو الأصول السنغالية، في 2004، بمدينة بريشيا، وتدرج بين ناشئي فريق المدينة بدءا من 2009 قبل أن ينتقل إلى أتالانتا في 2013 ومنه إلى بنفيكا في 2020، ليوقع معه أول عقد احترافي.

ويتسم ندور بإمكانيات فنية جيدة وقوة بدنية، حيث يبلغ طول قامته 190 سم.

وبات اللاعب الإيطالي الشاب سادس صفقات النادي الباريسي هذا الصيف بعد كل من ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو ومانويل أوجارت وكانج لي إن ولوكاس هرنانديز.


ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202312155645955146957

الوحدات يتراجع عن طلب حكام أجانب للسوبر

7202312144810446771421

وفاة أفضل لاعب كرة قدم في كازاخستان بالقرن العشرين

7202312152522175190635

رسميا.. برشلونة يحسم ثالثة صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي

720231215039311160818 (1)

الهلال يقدم عرضا لنجم من البريميرليج

7202312153521862069995

الحسين اربد يوافق على بيع عقود بيتانج وسعادة

720231212931326237567

بعد إخفاء هويتها لـ13 عاما.. الصورة الأولى لوالدة ابن رونالدو

أخبار متعلقة
6202315125637960534938

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا

6202315121610248160825

ناد عربي يستهدف مدرب سان جيرمان

6202315114452466393233

الدوري الإنجليزي ينطلق بقمة مبكرة

6202315111520662488160

مجدي عطار يحترف في الرفاع البحريني

620231591927731183888

رسميا.. برايتون يضم ميلنر من ليفربول

620231594243944270888

الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم