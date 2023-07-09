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الأحد، 09-07-2023 04:21 م

رسميا.. باريس يكشف هوية الصفقة الخامسة

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الوكيل الإخباري - واصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بإتمام صفقة جديدة 

مهد النادي الباريسي، اليوم الأحد، لتعاقده مع لوكاس هرنانديز، مدافع منتخب فرنسا، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

نشر سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة للاعب يمسك بهاتفه المحمول ليسلط الكاميرا على أمتعة السفر مع علم فرنسا.

واتبع النادي الباريسي نفس الأسلوب مع جميع صفقاته الجديدة هذا الصيف.

وقع هرنانديز (27 عاما) على عقد يمتد 4 مواسم، ينتهي في صيف 2027، علما بأن تعاقده مع النادي البافاري كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل في 2024.

وسيكون المدافع الفرنسي خامس صفقات بي إس جي هذا الصيف، حيث سبقه ميلان سكرينيار، ماركو أسينسيو، مانويل أوجارتي، والكوري الجنوبي لي كانج إن.

بخلاف هذه الصفقات سيخوض الفريق الباريسي الموسم المقبل تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025.

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