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الإثنين، 19-06-2023 03:42 م

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع مدافع إفريقي

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الوكيل الإخباري - أعلن برشلونة، ظهر اليوم الإثنين، تدعيم خط الدفاع بصفقة إفريقية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، إنه "بالاتفاق مع نادي كوستوسيا زغرب الكرواتي، تقرر ضم المدافع السنغالي ميكايلي فايي لمدة 4 مواسم مقبلة، حتى 30 يونيو/حزيران 2027".

ووضع برشلونة شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو، للاعب الذي سينضم لفريق الشباب.

واجتاز فايي الفحوصات الطبية في مستشفى برشلونة، وزار مرافق النادي وارتدى قميص الفريق.

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