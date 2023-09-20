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الأربعاء، 20-09-2023 03:41 م

رسميا.. برشلونة يجدد عقد جوهرته

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد أحد لاعبيه، ليستمر داخل صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2028.

وأصدر برشلونة بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه أن أليخاندرو بالدي وقع عقدا جديدا حتى 2028، مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأضاف بيان برشلونة، أن مراسم توقيع الظهير الأيسر الشاب، ستقام غدا الخميس 21 سبتمبر/أيلول، على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا.

ونجح بالدي (19 عاما) في حجز مكان أساسي في تشكيلة برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى تمثيل منتخب إسبانيا الأول.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، باكتساح رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة.

كما يسير الفريق الكتالوني بصورة جيدة في الليجا، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد المتصدر.  

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