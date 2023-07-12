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الأربعاء، 12-07-2023 03:58 م

رسميا.. برشلونة يحسم ثالثة صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب فيكتور روكي الذي سينضم إلى صفوفه في موسم 2024-2025.

وجاء في بيان للنادي الكتالوني توصله إلى اتفاق مع نادي باراناينسي البرازيلي لضم روكي ابن الـ18 عاما السنة المقبلة حتى موسم "2030-2031 على أن تبلغ قيمة البند الجزائي 500 مليون يورو".

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة سيدفع 30 مليون يورو للحصول على خدمات روكي مع 31 مليون يورو أخرى كإضافات محتملة.

وبدأ روكي مسيرته الاحترافية مع كروزيرو في عام 2021 عندما كان الفريق في الدرجة الثانية البرازيلية، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو باراناينسي في أبريل 2022 مقابل 24 مليون دولار في أكبر صفقة في تاريخ النادي.

وخاض روكي مع الفريق منافسات كوبا ليبرتادوريس 2022 الموازية لدوري الأبطال في أوروبا واختير ضمن أفضل تشكيلة في البطولة.

دوليا، توج روكي هذا العام مع المنتخب البرازيلي ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما وكان أفضل هداف برصيد 6 أهداف، واستدعي إلى المنتخب الأول للمرة الأولى في مارس الماضي للودية ضد المغرب.

وبات روكي ثالث صفقة يبرمها برشلونة هذا الصيف، بعدما ضم في وقت سابق، لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان والمدافع إنييغو مارتينيس مجانا.

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