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الخميس، 19-01-2023 04:01 م

رسميا.. برشلونة يضم جوهرة أرجنتينية

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الوكيل الإخباري -  أتم نادي برشلونة الإسباني، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني الشاب، لوكاس رامون، قادما من فريق فيرو كاريل أحد أندية الدرجة الثانية في الأرجنتين.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي أن رامون (18 عاما) وقع على عقد يمتد حتى صيف 2026 مع وضع شرط جزائي ضخم قيمته 400 مليون يورو.

وأشار البارسا في بيانه إلى أن اللاعب الأعسر، يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، سواء في الجناحين الأيمن أو الأيسر أو رأس الحربة.

ولعب لوكاس رامون مع منتخبات الأرجنتين للشباب والأرجنتين، وسينضم لفريق الرديف للبارسا، الذي يقوده النجم المكسيكي، رافائيل ماركيز.

من جانبها، كشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية، أن برشلونة دفع 1.1 مليون يورو، لضم المهاجم الأرجنتيني الواعد مع إضافة 3.5 مليون يورو حوافز إضافية مستقبلية، ونسبة 15% من عائد إعادة بيعه.

أوضحت أيضا أن النادي الأرجنتيني سيحصل على 65% من هذه المبالغ، بينما توزع ال 35% الباقية على اللاعب وأسرته وممثليه.

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