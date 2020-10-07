رسميا.. برشلونة يعلن عن وريث سواريز

الوكيل الإخباري _ كشف نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، امس الثلاثاء، أرقام قمصان لاعبيه لموسم 2019/2020 بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الاثنين.



وحصل المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، على القميص رقم 9، الذي كان يرتديه النجم الأوروغوياني لويس سواريز، قبل رحيله عن الفريق الكتالوني لينضم إلى نادي أتلتيكو مدريد.



والمثير أن حصول برايثوايت على القميص رقم 9، لا يعني بأنه سيعوض سواريز في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، فمن المرجح جدا أن يبقى احتياطيا للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي يحظى بثقة المدرب الهولندي لـ"البارسا"، رونالد كومان.





وجاءت أرقام لاعبي برشلونة للموسم الجديد كالتالي:

1- مارك أندريه تير شتيجن

2- سيرجينو ديست

3- جيرارد بيكيه

4- رونالد أراوخو

5- سيرجيو بوسكيتس

6- كارليس ألينيا

7- أنطوان غريزمان

8- ميراليم بيانيتش

9- مارتن برايثوايت

10- ليونيل ميسي

11- عثمان ديمبلي

12- ريكي بويغ

13- نيتو

14- فيليب كوتينيو

15- كليمينت لينغليه

16- بيدري

17- ترينكاو

18- جوردي ألبا

19- ماتيوس فرنانديز

20- سيرجي روبيرتو

21- فرينكي دي يونغ

22- أنسو فاتي

23- صامويل أومتيتي

24- جونيور فيربو.



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المصدر : ملاعب

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