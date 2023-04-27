رسمياً تأجيل انطلاق بطولة درع المئوية

الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تأجيل انطلاق بطولة درع المئوية، لمدة أسبوع، لتبدأ في 11 أيار بدلاً من 4 الشهر ذاته، استجابة لطلب أندية المحترفين.



ويأتي قرار الاتحاد، على ضوء اجتماعه مؤخراً مع أندية المحترفين وطلبهم بتأجيل انطلاق البطولة، لإتاحة الفرصة أمام فرقهم لرفع مستوى الجاهزية قبيل خوض النسخة الاستثنائية من البطولة هذا العام.



ويجسد الاتحاد بإرجاء انطلاق البطولة، التشاركية في اتخاذ القرار ومراعاة متطلبات الأندية، دون التأثير على سير أجندة الموسم الجديد 2023-2024.



في المقابل، تقام الجولتين الخامسة والسادسة من البطولة خلال أيام الفيفا المعتمدة في حزيران، وبغياب لاعبي المنتخب الوطني الأول ومنتخب ت23 عن أنديتهم.



وأطلق الاتحاد الأردني، لقب "درع المئوية" على النسخة الـ 36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.

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