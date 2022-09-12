رسميًا.. تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن

الوكيل الإخباري - أعلن نادي آيندهوفن الهولندي، اليوم الإثنين، تأجيل مباراته مع آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





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وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الخميس المقبل، على ملعب الإمارات.



وقال آيندهوفن في بيان رسمي "التأجيل يعود إلى عدم كفاية أفراد الشرطة في مدينة لندن، بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية".



وأوضح آيندهوفن أنه لم يتم تأكيد الموعد الجديد للمباراة أمام آرسنال.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن عدم إقامة مباراة آرسنال وآيندهوفن، ينذر باحتمالية تأجيل مباريات أخرى خلال الأسبوع المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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