رسميا.. تحديد موعد السوبر المصري في الإمارات

الوكيل الإخباري - حدد مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الخميس، موعد مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم لنسخة موسم 2021-2022 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وتقرر إقامة المباراة يوم 5 مايو/آيار المقبل في أبو ظبي للموسم الثاني على التوالي، بناء على مذكرة الاتفاق بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لاستضافة بطولة السوبر مرتين متتاليتين.



واستضاف ملعب هزاع بن زايد، مباراة السوبر المصري لنسخة موسم 2020-2021، والتي فاز بها الأهلي على حساب الزمالك بهدفين دون رد يوم 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي.



وتقام مباراة السوبر لنسخة موسم 2021-2022 بين الزمالك بطل الدوري، والفائز بلقب نهائي كأس مصر المقرر خوضه بين الأهلي وبيراميدز.





وتستضيف الإمارات، بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2001.

اضافة اعلان

ملاعب