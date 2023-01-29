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الأحد، 29-01-2023 03:53 م

رسميا.. تشيلسي يحسم صفقة فرنسية

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، التعاقد مع مدافع فرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب تشيلسي، على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انضم مالو جوستو إلى النادي ووقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2030، وسيقضي بقية الموسم على سبيل الإعارة في ليون".

وقالت تقارير صحفية، إن النادي اللندني حسم الصفقة، نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

ويعاني تشيلسي في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، بسبب إصابة الدولي الإنجليزي ريس جيمس.

وبات جوستو الصفقة السابعة للبلوز في يناير/كانون الثاني الجاري، بعد ضم "جواو فيليكس ودافيد فوفانا وأندري سانتوس وبينوا بادياشيل ونوني مادويكي وميخايلو مودريك".

يذكر أن تشيلسي لا يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم الجاري، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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