رسميا.. تعيين رئيس جديد للجنة المكلفة بإدارة الزمالك

الوكيل الإخباري-

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أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، تعيين اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيسا جديدا للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلفا للراحل أحمد البكري.ومن المقرر تعيين عضو ثالث باللجنة يتولى منصب أمين الصندوق، مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم.وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، قد تولت المسؤولية خلفا للمجلس المجمد، وفي أعقاب وفاة المستشار أحمد البكري، تم تصعيد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيسا للجنة.وتوفي أحمد البكري يوم الخميس الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.