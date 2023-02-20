رسميا.. ثنائي ريال مدريد خارج موقعة ليفربول

الوكيل الإخباري - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وشهدت اختيارات أنشيلوتي، استبعاد الثنائي الألماني توني كروس، والفرنسي أوريلين تشواميني؛ بسبب نزلة برد.



وفيما يلي قائمة ريال مدريد



حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز



الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر



الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس



الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ألفارو



ويدير الحكم الروماني استفان كوفاكس سيتولى إدارة المباراة، على أن يساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني.



وأدار استفان كوفاكس مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في إنجلترا، حين خسر أمام مانشستر سيتي (3-4).





يذكر أن ريال مدريد سبق وفاز على ليفربول (1-0)، في نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا.

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