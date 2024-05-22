رسميا.. جوارديولا أفضل مدرب في البريميرليج

الوكيل الإخباري - توج بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موسمه التاريخي بجائزة جديدة، عقب حفاظه على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع تواليا.



ولأول مرة في التاريخ، ينجح فريق في التتويج بلقب البريميرليج في 4 مواسم متتالية، وذلك بعدما سيطر السيتي عليه منذ عام 2021.



وأعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الأربعاء، تتويج جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في المسابقة لموسم 2023-2024.



ونجح مان سيتي في الظفر باللقب بحصده 91 نقطة، وذلك بعد صراع شرس استمر حتى الجولة الأخيرة، ليتفوق على آرسنال الوصيف بفارق نقطتين.



وفي أول تعليق له على التتويج، قال جوارديولا: "أود مشاركة هذه الجائزة مع ميكيل أرتيتا -مدرب آرسنال- بسبب عمله المذهل الذي قام به حتى المباراة الأخيرة، وهو ما أجبرنا على رفع مستوانا لأقصى درجة ممكنة".



وأضاف: "كذلك أريد مشاركتها مع يورجن كلوب على المنافسة التي لا تنسى لعدة سنوات، وأيضا مع أوناي إيمري، الذي أعاد أستون فيلا لدوري الأبطال بعد موسم لا يصدق".



يذكر أن جوارديولا توج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته، ولا يتفوق عليه تاريخيا سوى أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، الذي فاز بها 11 مرة.

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