الخميس 23-05-2024
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الخميس، 23-05-2024 03:28 م

رسميا.. جولين لوبيتيجي مدربا لـ وست هام

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي "وست هام يونايتد" الإنجليزي تعيينه الإسباني جولين لوبيتيجي مدربا للفريق خلفا للإسكتلندي ديفيد مويس.

ورحل مويس عن تدريب الفريق نهاية الموسم عقب رحلة امتد لسنوات مع الفريق اللندني.

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وتعود آخر تجارب لوبيتيجي التدريبية، قيادة فريق وولفرهامبتون واندرز الإنجليزي، كما أنه كان هدفا لعدد من الفرق السعودية.


ونشر نادي وست هام بيانا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن لوبيتيجي سيستلم مهامه رسميا بدءا من الأول من يوليو المقبل.

يذكر أنه سبق أيضا لـ لوبيتيجي تدريب ريال مدريد، منتخب إسبانيا، بورتو البرتغالي وإشبيلية الإسباني.

 

ملاعب


 




 

 


 

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