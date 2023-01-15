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الأحد، 15-01-2023 03:13 م

رسميا.. ديشامب ينجو من ورطة رئيس الاتحاد الفرنسي مع زيدان

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الوكيل الإخباري -  اعتمد اتحاد الكرة الفرنسي، امس السبت، العقد الجديد، لديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديوك، الذي سيمتد حتى يوليو 2026.

ونقلت شبكة RMC سبورت الفرنسية، بيان اتحاد الكرة الفرنسي، والذي أكد اعتماد العقد الجديد لديشامب بالإجماع، صباح اليوم.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة مفاجأة لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي، لأن نويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة السابق، أدار هذا الملف بشكل منفرد.

وأوضحت أيضا أن طول مدة التعاقد، أغضبت أعضاء اللجنة التنفيذية، لأنه حقق رغبة ديديه ديشامب في البقاء بمنصبه حتى مونديال 2026، رغم أن الدورة الانتخابية لرئيس الاتحاد، نويل لو جريه، كانت ستنتهي في 2024.

كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن لوجريه سيتنحى عن الرئاسة حتى اكتمال تدقيق الحكومة الفرنسية في الاتحاد وإعلان النتائج، والتي ستكون الشهر المقبل، وسيتولى المسؤولية، نائب الرئيس الحالي، فيليب ديالو، بصفة مؤقتة.

واضطر لو جريه لتقديم استقالته بعد تصريحاته المثيرة للجدل ضد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، حيث قال إنه لا يهتم بوجهة "زيزو" القادمة، ولن يكلف نفسه بالتقاط هاتفه للتواصل مع مدرب ريال مدريد السابق بخصوص هذا الشأن.

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