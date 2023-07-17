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الإثنين، 17-07-2023 11:10 ص

رسميا.. رامسي ينضم إلى كارديف سيتي

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الوكيل الإخباري -  يعود قائد المنتخب الويلزي آرون رامسي إلى ناديه الأول كارديف سيتي في عقد يمتد لعامين، حسبما أعلن النادي.

وتوصل رامسي، 32 عاما، إلى اتفاق مع نيس الفرنسي لإنهاء العام الأخير من عقده، حسبما أعلن النادي الفرنسي مساء السبت، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام إلى كارديف سيتي الذي يلعب ضمن المستوى الثاني الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وقال رامسي لموقع كارديف سيتي على الإنترنت "إنه شعور لا يصدق أن أعود إلى هنا في النهاية".

وتابع "اعتقدت دائما أنني سأعود يوما ما، والآن حان الوقت المثالي للقيام بذلك".

وأضاف "التواجد في الدوري الإنجليزي وتمثيل كارديف في المسرح الكبير هو ما سأسعى إليه برفقة زملائي".

واجتاز رامسي الجمعة الفحص الطبي بنجاح في كارديف، النادي الذي تكون فيه قبل أن يقضي عشر سنوات في أرسنال، ثم خاض تجارب متفاوتة في يوفنتوس الإيطالي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وفي نيس، حيث وقع في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لعب رامسي 34 مباراة، منها 27 في الدوري الفرنسي و7 في مسابقة "كونفرنس ليغ" خلال موسم 2022-2023.

وفي المحصلة، سجل هدفا واحدا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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