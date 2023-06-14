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الأربعاء، 14-06-2023 01:45 م

رسميا.. روما يضم الجزائري عوار

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع الجزائري حسام عوار، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، عبر صفقة انتقال حر.

ونشر نادي روما بيانا، أكد فيه تعاقده مع عوار (24 عاما) بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون، ولمدة خمسة مواسم، حيث سينتهي عقده في صيف عام 2028.
وقال روما عبر حسابه في موقع "تويتر": "يسعدنا إعلان التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري".


وأضاف أن عوار هو أول لاعب جزائري سيلعب مع روما.

ومن جانبه، قال عوار لموقع روما عبر الإنترنت "أنا سعيد بالتوقيع لروما لأنه فريق عظيم ويملك تاريخا رائعا. هذا هو المشروع المناسب لي.
هو فريق هام.. ولديه جماهير متفردة. أنا جاهز".

وسيرتدي عوار القميص رقم 22 مع روما.

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وكان عوار قرر مؤخرا تمثيل منتخب بلده الأصلي الجزائر بدلا من منتخب البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه (فرنسا)، مستفيدا من تعديل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما مثل منتخب فرنسا.

 

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