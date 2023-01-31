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الثلاثاء، 31-01-2023 03:07 م

رسميا.. روما يعلن رحيل لاعبه إلى البريميرليج

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي روما الإيطالي، الإثنين، رحيل أحد لاعبيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وقال روما في بيان عبر موقعه الرسمي: "الظهير الأيسر للفريق، ماتياس فينا، انضم لصفوف بورنموث على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بخيار الشراء".
 
وكشفت تقارير صحفية عن قيمة الصفقة، حيث سينضم فينا لبورنموث مقابل 750 ألف يورو (فترة الإعارة)، مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو. 
 
جدير بالذكر أن المدافع الأوروجوياني صاحب ال25 عاما، انضم للجيالوروسي في صيف 2021 قادما من بالميراس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 13 مليون يورو، بالإضافة لنسبة من إعادة البيع. 

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