رسميا.. رونالدو يحمل شارة قيادة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - وضع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية شارة القيادة على ذراع كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الجديد وأهداه قميص رقم 7 لخوض مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان يوم الخميس المقبل في ختام "موسم الرياض".



وقال المستشار تركي عبر حسابه على تويتر: "الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف إن شاء الله، والتشكيلة (الإثنين) يعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة".



وسلم رئيس هيئة الترفيه شارة قيادة مكتوبا عليها الرياض باللغة الإنجليزية لقيادة نجوم "الزعيم والعالمي" أمام سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

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وستكون المباراة أول مواجهة بين رونالدو (37 عاما) لاعب النصر الحالي ضد ميسي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-0 على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر/ كانون الأول 2020.



كما أن من المنتظر أن تكون أول مباراة لرونالدو في السعودية منذ انتقاله إلى النصر الشهر الماضي في صفقة ضخمة لمدة عامين ونصف العام.



ونشر حساب موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه تغريدة المستشار تركي على حساباتهم على تويتر أيضا.



وقبل أيام كشف المستشار تركي عن أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني السابق لريفر بليت سيكون مدربا لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.



ومن المؤكد أن المباراة سيتم نقلها على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المفتوحة SD والمشفرة HD على قمر عرب سات.



وتمتلك قنوات SSC السعودية الرياضية حقوق بث جميع الفعاليات الرياضية المقامة في المملكة السعودية في السنوات الأخيرة، وستعلن خلال أيام عن نقلها للمباراة رسميا.

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