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الأحد، 04-06-2023 03:35 م

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما

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الوكيل الإخباري - أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا لإعلان رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.

وقال بيان النادي على موقعه الإلكتروني، ظهر اليوم الأحد: "اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا".

وأضاف البيان: "يريد ريال مدريد أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم البيان: "ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وأشار النادي، إلى أن الثلاثاء المقبل 6 يونيو، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مدريد، سيقام حفل وداع لبنزيما بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز.

وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وخلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن الميرنجي فاز ب 25 لقبا، وهي: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و 4 كؤوس السوبر الاسباني.

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