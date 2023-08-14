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الإثنين، 14-08-2023 03:17 م

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم كيبا

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الوكيل الإخباري -  أعلن ريال مدريد، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا الذي ينضم إلى الفريق هذا الموسم حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وأضاف: "خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023".

وتابع: "كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012".

واختتم: "سيقام حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك سيظهر الحارس في مؤتمر صحفي".

وتعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة تصل إلى 8 أشهر.

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