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الإثنين، 19-06-2023 03:39 م

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن مهاجمه الجديد

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع المهاجم الإسباني خوسيلو، على سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "اتفق النادي مع إسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو إلى صفوفنا في الموسم المقبل، مع خيار الشراء في الصيف".
 
وأضاف: "انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد عندما كان في سن ال20، ولعب مع فريق الكاستيا لمدة موسمين.. وقدم أول ظهور له مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2011".
 
وتابع: "يتمتع خوسيلو بالجنسية الإسبانية وهو لاعب دولي مع المنتخب الإسباني، الذي توج مؤخرا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023".
 
واختتم: "سيعقد حفل تقديم خوسيلو كلاعب جديد في ريال مدريد يوم الثلاثاء 20 يونيو/جزيران الجاري في تمام الساعة 11:00 صباحا (توقيت إسبانيا) بمدينة ريال مدريد الرياضية، كما سيظهر اللاعب في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام".

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