رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كروس

الوكيل الإخباري - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، تمديد عقد الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق، حتى 30 يونيو/حزيران 2024.



وقال النادي، في بيان رسمي، على موقعه الإلكتروني: "اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب ليظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2024".



وانضم كروس لريال مدريد في صيف 2014، قادما من صفوف بايرن ميونخ، وهو أكثر لاعب ألماني ارتدى قميص ريال مدريد برصيد 417 مباراة.



في المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، توج كروس ب 20 لقبا: 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات ليجا، 1 كأس الملك و3 كؤوس السوبر الإسباني.

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