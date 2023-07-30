رسميا.. سان جيرمان يعلن صفقة من برشلونة

الوكيل الإخباري - أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، التعاقد مع صفقة جديدة من صفوف برشلونة.



ونشر سان جيرمان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للصفقة يظهر فيه أرناو تيناس الحارس القادم من برشلونة، من زوايا خلفية وجانبية، دون الكشف عن وجهه بالكامل.



ووضع النادي الفرنسي رموزا لقفازات حارس المرمى على الفيديو التقديمي للصفقة



وشارك تيناس، 22 عاما، مع رديف برشلونة في 58 مباراة بكل المسابقات، تلقى 59 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه 22 مباراة.



يذكر أن تيناس، أصبح بلا ناد في الفترة الحالية، بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الماضي.



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