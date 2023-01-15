رسميا.. عروض عربية لنجوم اليمن بعد خليجي 25

الوكيل الإخباري - جذب لاعبو المنتخب اليمني الأنظار بقوة خلال بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة، مما حفز العديد من الأندية العراقية والعربية للتقدم بعروض لضم بعضهم.



وقال المنسق الإعلامي في بعثة منتخب اليمن ببطولة خليجي 25، منصور الدبعي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد: "تلقى 7 لاعبين من منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عروضا احترافية رسمية وجادة من أندية بالدوري العراقي والعماني والمصري".



وتابع: "بالتوفيق لهذا الجيل من اللاعبين. يستحقون الكثير".



ويخوض ناصر محمدوه، وهو أبرز لاعبي المنتخب، تجربة احترافية ناجحة في العراق وسبق أن لعب مع أكثر من ناد.



كما يتواجد في العراق حاليا المهاجم الدولي اليمني أيمن الهاجري، ومتوسط الميدان جهاد عبد الرب، كما سبق للاعبين علاء الصاصي وأحمد الصادق الاحتراف هناك في سنوات سابقة.



ورغم خروجه من دور المجموعات بالخسارة في 3 مباريات أمام السعودية 0-2، وعمان 2-3، والعراق 0-5، إلا أن المنتخب اليمني ظهر بأداء لافت أثار إعجاب المهتمين وحصل لاعبوه على الإشادة.

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