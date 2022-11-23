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الأربعاء، 23-11-2022 10:35 ص

رسميا.. فتح الباب أمام بيع نادي مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  أعلنت أسرة الغلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد عن نيتها بيع نادي الشياطين الحمر في بيان رسمي، فجر الأربعاء، حيث تبحث عن "بدائل استراتيجية" والتي تشمل عملية البيع.

وقال النادي في بيان إن: "مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة".

تملك عائلة غلايزرز الأمريكية النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.

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