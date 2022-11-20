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الأحد، 20-11-2022 12:46 م

رسميا.. فرنسا تعلن غياب بنزيما عن كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أعلن المنتخب الفرنسي تأكد غياب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم، عن قائمة الديوك المشاركة بكأس العالم "قطر 2022".

وأكد الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نبأ استبعاد نجم الفريق الملكي بتغريدة، قالت "بعد إصابة في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، سيضطر بنزيما للتخلي عن المشاركة في كأس العالم".

وأضاف "الفريق بالكامل يشارك بنزيما أحزانه، ويتمنى له الشفاء العاجل".

وكشفت صحيفة "لو باريزيان"، في تغريدة عاجلة "بنزيما خارج كأس العالم 2022"، موضحة أن نجم ريال مدريد سيغيب عن مونديال قطر، بعدما أظهرت الأشعة إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

وكان مراسل صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد نشر مقطع فيديو، يظهر فيه بنزيما، وهو يغادر مستشفى "أسبيتار" مساء اليوم السبت، وهو لا يسير بطريقة طبيعية، وتبدو على ملامح وجهه الحزن.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

وتستهل الديوك مشوارها في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات

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