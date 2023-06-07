الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

تهنئة العميد ايمن ابراهيم الدويري بمناسبة الترفيع

إرادة ملكية بترفيع الشهيد الجلابنة إلى رتبة نقيب

التربية : طرح عطاءات بقيمة (6.6) مليون دينار لبناء (82) غرفة صفية وصيانة (195) مدرسة

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ790 شركة ومكلفا

الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دولة عظمى تتسلح بالذهب لهذا السبب

انطلاق مهرجان جرش في 26 تموز القادم

البنك الدولي: 0.8% ارتفاع على أسعار الأغذية في الأردن خلال نيسان الماضي

قصة مؤثرة للطالب الأردني يوسف خطـاب - فيديو

بعد حادث المفرق .. المرصد العمالي يطالب بضرورة توفير وسائل نقل آمنة للعمال

الأربعاء، 07-06-2023 04:47 م

رسميا.. فينيسيوس لاعب الموسم في ريال مدريد

62023715132792544560 (2)


الوكيل الإخباري -  توج البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب الموسم في صفوف الميرنجي.

ووفقا للموقع الرسمي للريال "فاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد بالموسم المنقضي 2022-2023".

وأشار الموقع إلى أن النجم البرازيلي "قدم موسمًا هو الأفضل تهديفيًا منذ وصوله إلى النادي، برصيد 23 هدفًا في 55 مباراة، إضافة لتقديم 16 تمريرة حاسمة".

وقال فينيسيوس، لموقع الريال عقب استلامه الجائزة: "أنا سعيد جدًا بدعم الجماهير، أريد أن أستمر دائمًا في التحسن والتطور لأقدم أفضل نسخة لدي".

وأضاف: "آمل أن أستمر في الموسم المقبل على هذا النحو لمساعدة الفريق وإسعاد الجماهير".

وساهم فينيسيوس في تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا 2022-2023، بينما خسر الميرنجي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-1.

وأنهى الفريق الأبيض منافسات الليجا في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، خلف برشلونة "البطل" بـ 10 نقاط.

وعلى الصعيد القاري، ودع ريال مدريد مسابقة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بعد هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع الذهاب والإياب.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62023715052423952321

مفاجأة جديدة في مستقبل البرازيلي

620237122941451520337 (1)

فكرة مكلفة تدفع ميلان نحو نجم تشيلسي

62023714616936359052

لايبزيج يتعاقد مع حارس جديد

620237143223679731155

من بقايا مسروقاته.. ألتراس نابولي يفاجئ المدرب الراحل بهدية غريبة!

62023713752502619281

ضحايا صفقة بنزيما ورونالدو في الدوري السعودي

62023712158616562455

ميسي يحسم مستقبله بقرار يصدم الهلال.. موعد الإعلان الرسمي

أخبار متعلقة
520231891444297921457

أنشيلوتي يكشف سبب سقوط ريال مدريد المدوي أمام مانشستر سيتي

5202317131429876771341

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة السيتي الليلة

5202314113050999406336 (1)

أنشيلوتي: دفعت بالتشكيل الأساسي حتى لا يشتكي أحد!

5202313142841574707852 (1)

بنزيما على رأس 4 غيابات لريال مدريد أمام خيتافي

5202311121154892456750

ميسي ونيمار يعترضان طريق ريال مدريد نحو مبابي

520239144519579431329 (1)

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال