رسميا.. فينيسيوس لاعب الموسم في ريال مدريد

الوكيل الإخباري - توج البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب الموسم في صفوف الميرنجي.



ووفقا للموقع الرسمي للريال "فاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد بالموسم المنقضي 2022-2023".



وأشار الموقع إلى أن النجم البرازيلي "قدم موسمًا هو الأفضل تهديفيًا منذ وصوله إلى النادي، برصيد 23 هدفًا في 55 مباراة، إضافة لتقديم 16 تمريرة حاسمة".



وقال فينيسيوس، لموقع الريال عقب استلامه الجائزة: "أنا سعيد جدًا بدعم الجماهير، أريد أن أستمر دائمًا في التحسن والتطور لأقدم أفضل نسخة لدي".



وأضاف: "آمل أن أستمر في الموسم المقبل على هذا النحو لمساعدة الفريق وإسعاد الجماهير".



وساهم فينيسيوس في تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا 2022-2023، بينما خسر الميرنجي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-1.



وأنهى الفريق الأبيض منافسات الليجا في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، خلف برشلونة "البطل" بـ 10 نقاط.



وعلى الصعيد القاري، ودع ريال مدريد مسابقة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بعد هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع الذهاب والإياب.

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