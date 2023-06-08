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الخميس، 08-06-2023 03:55 م

رسميا.. قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا وجنوب السودان

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الوكيل الاخباري - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قائمة منتخب "الفراعنة" استعداد لمباريات المقبلة.

ويخوض منتخب مصر معسكرا تدريبيا ينطلق يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادا لمباراته أمام غينيا يوم 14 من الشهر الجاري، بالمغرب، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، ومن ثم يواجه وديا منتخب جنوب السودان يوم 18 يونيو الجاري، في القاهرة.

وخلت القائمة من الثلاثي المحترف أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) وسام مرسي (أبسويتش تاون الإنجليزي) وأحمد حمدي (مونتريال الكندي)، على أن يتم إعلان استدعائهم في وقت سابق.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وودية جنوب السودان 28 لاعبا، وهم:

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لحراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)، محمد أبو جبل (البنك الأهلي).

لخط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، هشام صلاح (الاتحاد السكندري)، أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، محمود مرعي (فيوتشر)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد أبو الفتوح (الزمالك).

لخط الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (فيوتشر)، حمدي فتحي (الأهلي)، غنام محمد (فيوتشر)، محمود حمادة (فاركو)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، محمد هلال (البنك الأهلي)، محمد رضا بوبو (فيوتشر).

لخط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول - إنجلترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، حسين الشحات (الأهلي)، عمر مرموش (فولفسبورغ - ألمانيا)، محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور - تركيا)، محمود عبد المنعم كهربا (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى محمد (نانت - فرنسا).

 

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