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الجمعة، 07-01-2022 08:21 م

رسميا.. كوتينيو يرحل عن برشلونة

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الوكيل الإخباري - رحل البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نادي أستون فيلا الإنجليزي، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه اتفق مع البارسا على استعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعرف كوتينيو، ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا، حيث لعبا سويًا عامين ونصف في ليفربول، والبرازيلي يعرف الكثير عن الفريق.

وكان فيليب كوتينيو قد انضم لبرشلونة قادمًا من ليفربول مقابل 146 مليون إسترليني، وكافح من أجل فرض نفسه في الكامب نو.

ولم يثبت كوتينيو جدارته مع برشلونة حيث تباين مستواه كثيرا، وضربته إصابات عديدة منذ انتقاله للفريق في كانون الثانى/يناير 2018.

وسبق أن أعار النادي الكتالوني لاعبه البرازيلي صاحب الـ29 عامًا في صيف 2019 إلى بايرن ميونخ، وعاد إليه مجددا بعد موسم واحد.

وتخلص العملاق الكتالوني مؤقتا من راتب كوتينيو خلال الفترة المتبقية من الموسم، إضافة للاستفادة المالية من عائد إعارته، ليواجه الأزمة الاقتصادية الخانقة.

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