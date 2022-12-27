رسميًا.. كودي جاكبو لليفربول

الوكيل الإخباري - أعلن آيندهوفن الهولندي رسميًا، انتقال مهاجمه كودي جاكبو لصفوف ليفربول، بدءًا من يناير/كانون الثاني المقبل.

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وأصدر آيندهوفن بيانًا رسميًا، على موقعه قال فيه: "توصل آيندهوفن وليفربول لاتفاق بشأن انتقال كودي جاكبو البالغ من العمر 23 عامًا، لصفوف الريدز".



وأضاف البيان: "سيغادر جاكبو إلى إنجلترا قريبًا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".



وختم: "الناديان لن يُعلنان عن رسوم الانتقال".



من جانبه، قال المدير الرياضي لآيندهوفن مارسيل براندز في تصريح لموقع النادي الرسمي: "هذا انتقال قياسي لآيندهوفن".



وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت إلى أن ليفربول قدم عرضًا رسميًا لضم جاكبو، بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 13 مليون في صورة مكافآت.

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