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الثلاثاء، 27-12-2022 01:19 م

رسميًا.. كودي جاكبو لليفربول

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الوكيل الإخباري -  أعلن آيندهوفن الهولندي رسميًا، انتقال مهاجمه كودي جاكبو لصفوف ليفربول، بدءًا من يناير/كانون الثاني المقبل.

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وأصدر آيندهوفن بيانًا رسميًا، على موقعه قال فيه: "توصل آيندهوفن وليفربول لاتفاق بشأن انتقال كودي جاكبو البالغ من العمر 23 عامًا، لصفوف الريدز".

وأضاف البيان: "سيغادر جاكبو إلى إنجلترا قريبًا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال".

وختم: "الناديان لن يُعلنان عن رسوم الانتقال".

من جانبه، قال المدير الرياضي لآيندهوفن مارسيل براندز في تصريح لموقع النادي الرسمي: "هذا انتقال قياسي لآيندهوفن".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت إلى أن ليفربول قدم عرضًا رسميًا لضم جاكبو، بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 13 مليون في صورة مكافآت.

 

 

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