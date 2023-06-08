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الخميس، 08-06-2023 04:28 م

رسميا.. ليفربول يعلن عن صفقة ماك أليستر

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، قادما من نادي برايتون.

أشار ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر "توصلنا لاتفاق مع نادي برايتون لضم ماك أليستر بعقد طويل الأجل، ولن يتم الكشف عن قيمة الصفقة".

ويعد ماك أليستر (24 عاما) من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في الموسم المنتهي، حيث ساهم في تأهل فريقه للمشاركة في بطولة يوروبا ليج.

كما كان اللاعب الأرجنتيني ركيزة أساسية في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم الأخيرة 2022 في قطر.

وسيرتدي ماك أليستر القميص رقم 10 مع ليفربول، وسيكون اللاعب الأرجنتيني السابع الذي سيرتدي قميص الريدز، طوال تاريخ النادي.

قال ماك أليستر عبر موقع ليفربول الرسمي "ينتابني شعور رائع، إنه حلم تحقق، ولا أتحمل الانتظار لبداية مسيرتي هنا، والعمل مع زملائي".

أشار اللاعب الأرجنتيني "لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي، فزت بكأس العالم، ومسيرة جيدة مع برايتون، والآن أسعى لأكون لاعبا أفضل مع ليفربول".

يذكر أن ماك أليستر لعب 3 مواسم في صفوف برايتون، حيث انضم إليه في يناير 2019 من أرجنتينوس جونيورز ، وتمت إعارته مباشرة لمدة 6 أشهر إلى بوكا جونيورز.

ارتدى اللاعب الأرجنتيني قميص برايتون في 112 مباراة، منها 98 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل 20 هدفا إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، ولعب ضد ليفربول 6 مباريات.

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