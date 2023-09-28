رسميا.. ليلارد ينضم لميلووكي باكس

الوكيل الإخباري - انتقل داميان ليلارد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز، رسميا إلى ميلووكي باكس ليشكل ثنائيا ناريا مع النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.



وأكد ليلارد عبر حسابه في منصة "إكس" انتقاله الى باكس، قائلا "لن أتوجه إلى الطارئين لكن إلى مشجعي ترايل بلايزرز ومدينة بورتلاند الذين أحبهم بصدق.. وسيتم مخاطبتهم بصدق. ابقوا متابعين".



وأضاف ليلارد البالغ 33 عاما "متحمس لحقبتي الجديدة".



وكان ليلارد أعلن في تموز/يوليو الماضي رغبته في مغادرة بورتلاند، الفريق الذي لعب معه منذ بداية مسيرته الاحترافية في موسم 2012-2013، معربا عن رغبته في الانضمام إلى ميامي هيت.



لكن قناة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أثلتيك" أعلنا في البداية أن صانع الألعاب سينتقل الى صفوف باكس.



وسيشكل ليلارد ثنائيا رائعا مع أنتيتوكونمبو الذي اختير مرتين كأفضل لاعب في الموسم العادي (2019 و2020) وتوج باللقب مع الفريق في عام 2021.



وفي ميلووكي، سيلعب ليلارد تحت قيادة مدربه السابق في ترايل بلايزرز تيري ستوتس الذي التحق بالجهاز الفني لباكس كمساعد مدرب في حزيران/يونيو الماضي.

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