رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماونت

الوكيل الإخباري - أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الإنجليزي ماسون ماونت، قادما من صفوف تشيلسي.



ونشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو الإعلان الرسمي عن صفقة ماونت.



وسبق أن زعمت تقارير بأن عقد ماونت مع مانشستر يونايتد حتى يونيو/حزيران 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيحصل تشيلسي على 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.



وستفعل المتغيرات الإضافية فقط، إذا فاز مانشستر يونايتد بألقاب في السنوات الخمس المقبلة بوجود ماونت.



وكان ينتهي عقد ماونت الأخير مع تشيلسي في صيف 2024، لكن رفض اللاعب الإنجليزي كل عروض التجديد مع البلوز وفضل الانضمام إلى الشياطين الحمر.

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