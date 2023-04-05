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الأربعاء، 05-04-2023 03:12 م

رسميا.. ملاعب المونديال تستضيف كأس آسيا

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الوكيل الإخباري -  كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ملاعب كأس آسيا، التي ستقام في يناير/كانون الثاني 2024، بقطر.

وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني 2024 حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل.
 
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، إقامة البطولة في 8 ملاعب، من ضمنها 6 ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي: الجنوب، البيت، أحمد بن علي، الثمامة، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد، وستاد عبدالله بن خليفة.
 
وتقام قرعة كأس آسيا يوم 11 مايو/أيار المقبل، ، حيث ستقام فعالياتها في الحي الثقافي بكتارا في قطر بمشاركة 24 منتخبا.

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ملاعب 

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