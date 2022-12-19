رسميا .. ميسي أفضل لاعب في المونديال

الوكيل الإخباري - حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخها.





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وفاز المنتخب الأرجنتيني باللقب، بانتصاره على نظيره الفرنسي (4/2) بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3/3).



وسجل ميسي هدفين في النهائي، بالإضافة إلى 5 أهداف أخرى على مدار البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال.



ونجح "البرغوث" في زيارة الشباك، في كل أدوار النسخة الحالية للمونديال.

وأحرز ميسي خلال مرحلة المجموعات في شباك السعودية والمكسيك، ثم سجل في ثمن النهائي أمام أستراليا، وفي ربع النهائي ضد هولندا، قبل أن يهز شباك كرواتيا في نصف النهائي.

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